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Большунов выиграл вторую гонку подряд, у Клебо серебро
Еще один шаг к победе в Кубке мира.
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой в Нове Место.
23-летний Большунов удержал лидерство, заработанное по итогам коньковой разделки, и установил время 37:01,3. Оставшиеся места на подиуме заняли норвежцы: Йоханнес Клебо разменял седьмую строчку на вторую и выиграл спурт. Его отставание от победителя – 46,7 секунды.
Третьим стал Симен Хегстад Крюгер (+46,7), четвертым – Сьюр Рёте (47,7). Шестое место занял Андрей Мельниченко. Андрей Ларьков стал 13-м, Артем Мальцев – 14-м. Алексей Червоткин замкнул топ-20, Александр Бессмертных финишировал 23-м. Ермил Вокуев занял 31-е место, Александр Терентьев – 61-е.
- В аналогичной женской гонке второе место заняла Наталья Непряева.
- Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира относительно Клебо, также он возглавляет общий зачет.
- Следующий этап Кубка мира пройдет 25-26 января в Оберстдорфе (Германия).
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