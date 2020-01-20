Русские лыжники не выигрывали Кубок мира со времен СССР. У Большунова лучший шанс

Александр Большунов в желтой майке лидера взял обе гонки в Нове-Место и оторвался от Йоханнеса Клебо в общем зачете Кубка мира. После «Тур де Ски» преимущество русского лыжника составляло 75 очков, теперь оно увеличилось более чем вдвое – до 159. У Александра шикарный шанс забрать «Большой хрустальный глобус» – он получил трехзначный отрыв, а оставшиеся гонки за редким исключением больше подходят ему, а не Йоханнесу.

В российской истории у лыжников-мужчин не было хрусталя: в последний раз общий зачет Кубка мира в сезоне-1990/91 за Советский союз выиграл Владимир Смирнов. Через три года Смирнов победил снова, но уже за Казахстан. До него Александр Завьялов выигрывал в начале 80-х. Важное уточнение: при Завьялове и Смирнове Кубок мира был другим. О спринтах тогда не помышляли, а в эпоху Завьялова только зарождался коньковый ход.

Владимир СмирновGetty Images

Сейчас победитель общего зачета – не только самый стабильный, но и наиболее универсальный лыжник, который умело маскирует слабые места сильными выступлениями на профильных гонках, демонстрирует грамотные тактические решения и имеет за собой готовую помочь команду. Решают важнейшие мелочи, включая здоровье – спортсмен может проиграть ключевую гонку из-за внезапного насморка. Все это звучит солиднее, чем весь сезон готовиться к одной гонке и в удачный день один раз стать олимпийским чемпионом. Кто-то кроме ярых лыжных фанатов сейчас помнит, что Симен Хегстад Крюгер выиграл скиатлон в Пхёнчхане, а у финна Сами Яухоярви есть титул из Сочи?

Календарь сезона-2019/20 сбалансирован неплохо: какие-то гонки лучше подходят Большунову и Устюгову, где-то уверенно возьмет 100 очков Клебо. Максимально повлиять на ситуацию должен был «Тур де Ски», и Саша сорвал большой куш, выиграв самую важную с турнирной точки зрения многодневку. Большунов взял 400 очков и ушел в отрыв, а впереди – несколько длинных дистанционных гонок и еще один тур, в который он вступит абсолютным фаворитом и который наверняка не нравится Йоханнесу и его дедушке.

Видео - Большунов победно вскинул руки на финише пасьюта, пока норвежцы бились где-то за спиной 01:29

На следующей неделе лыжники побегут единственный в сезоне скиатлон, через один этап – 30-километровую разделку. Обе гонки уравновешиваются спринтами, но 15 февраля начнется новая многодневка под названием «Ски Тур», где два спринта перебиваются связкой разделка+пасьют, которые дважды не вполне удались Клебо, и долгожданными гонками на 30 и 38 километров. За эту многодневку дадут меньше баллов (300), но за победный спринт-тур в Квебеке и Миннеаполисе Клебо получит 200.

Йоханнес болезненно реагировал на поражение в «Туре»: уступив русским лыжникам промежуточное лидерство, он объявил журналистам, что лишился шансов на итоговую победу, а его унылое выражение лица на пьедестале во время церемонии награждения стало мемом. Сейчас норвежец держит себя в руках и храбрится.

«В целом я удовлетворен – никогда не бегал пятнашку быстрее. С точки зрения места результат нормальный. Но нас разбили наголову, больше ничего и не скажешь», – заявил Клебо после субботней разделки, где Большунов привез ему более минуты.

«Я не сдамся до последнего этапа в Канаде. У нас будет тяжелая битва», – уверен Йоханнес после проигранной связки. Он выжал максимум и стал вторым, а Большунов царил слишком убедительно.

Непряева тоже возьмет «БХГ»?

Наталья набрала во второй половине сезона потрясающий ход. После второго места на «Туре» она, как и Большунов, тоже сделала дубль в Нове-Место – только серебряный. Впереди всякий раз была Тереза Йохауг, у которой можно выигрывать дистанционные гонки только на плоском рельефе. Так было на «Тур де Ски» до горовосхождения и в конце прошлого сезона в Канаде – на легкой трассе миниатюрная норвежка не догнала мощную Стину Нильссон.

Непряева потрясающе разобрала остальных норвежек в Чехии: в первой гонке она грамотно добавила на последнем круге, а Венг захлебнулась собственным темпом. В пасьюте соперницы думали, что избавились от Наташи по ходу дистанции, но она преодолела кризис, вернулась в гонку и решила вопрос со вторым местом убедительным затяжным финишем.

«Наташка – большая умница, горжусь, что она вовремя включает голову», – хвалит лучшую лыжницу России президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Видео - Непряева отсиделась за спинами Венг и Эстберг, а потом уничтожила норвежек на финише 01:49

В общем зачете Йохауг ушла почти на 500 очков, и этот гандикап не отыграть – только если норвежка по каким-то причинам вдруг закончит сезон. Непряева сейчас идет третьей, уступая Хейди Венг 13 баллов, и они бьются за первое место среди людей. Отличный шанс на историческую победу в тотале Наталья упустила в прошлом сезоне, когда на ленточке уступила Эстберг из-за болезни. Йохауг тогда пропустила «Тур де Ски» в угоду чемпионату мира и не набрала стратегически важные очки.

В этом сезоне победа в общем зачете потеряна, а исход следующего Кубка мира зависит от решения Йохауг. Если она снова не выйдет на старт супермногодневки из-за подготовки к Оберстдорфу-2021, то все возможно. А пока болеем за Большунова.

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