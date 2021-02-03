Российский лыжник Александр Большунов не выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место и будет готовиться к чемпионату мира, сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
«Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату мира, где будут присутствовать все аспекты тренировок – и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым», – приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
Лыжные гонки
Устюгов – о Большунове и Мяки: «У нас с Клебо было так, в шутку»
- Этап Кубка мира в Нове-Место должен пройти с 20 по 21 февраля.
- Ранее стало известно, что Александр Большунов не выступит на этапе Кубка мира в Ульрисехамне, который состоится с 6 по 7 февраля.
- Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.
Фалун
Большунов заткнул Иверсена. С падением поверг Норвегию
Лыжные гонки
«Там вообще морды бьют». Экс-тренер сборной сравнил лыжи с MMA