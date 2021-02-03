Российский лыжник Александр Большунов не выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место и будет готовиться к чемпионату мира, сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату мира, где будут присутствовать все аспекты тренировок – и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым», – приводит слова Бородавко «Р-Спорт».