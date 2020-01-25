Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) начался женским скиатлоном 7,5+7,5 км.

Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию со временем 40:05.2. Второй стала ее соотечественница Ингвильд Эстберг, уступившая 15.5 секунды. Эстберг была на финише успешнее австрийки Терезы Штадлобер и шведки Эббы Андерссон.

Наталья Непряева заняла шестое место, проиграв 23.4 секунды Йохауг.

Нина Дуботолкина заняла 16-е место, остальные российские лыжницы финишировали за пределами топ-20.

Программа продолжится мужским скиатлоном.

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