Лыжник сборной России Александр Большунов стал победителем мужского скиатлона классикой и коньком на 30 км. Он показал время 1 час 13 минут и 40.6 секунды.

Норвежец Симен Хагстед Крюгер проиграл лидеру 0.9 секунды. Бронза – у его соотечественника Сьюра Рёте, его отставание составило 1.2 секунды.

Всего в топ-10 попали четверо русских лыжников. Помимо Большунова в десятку попал Андрей Ларьков (шестое место), Евгений Белов (девятое) и Александр Бессмертных (десятое).

Для Большунова эта победа стала третьей подряд на Кубке мира. Ранее в Нове-Место он выиграл гонку на 15 км и пасьют.

По 15 бонусных очков на отметках 6,2 км, 9,9 км, 21,2 км и 24,9 км получили Йиво Нисканен (трижды) и Сьюр Рёте.

Предыдущий мужской скиатлон на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере также выиграл Большунов.

Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен сошли с дистанции после первого классического этапа.

Русские лыжники не выигрывали Кубок мира со времен СССР. У Большунова лучший шанс

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте