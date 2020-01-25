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Норвежский лыжник – о Большунове: «Вчетвером не справились с одним русским. Раздражает»
Успехи россиянина радуют не всех.
Лыжник сборной России Александр Большунов стал победителем мужского скиатлона на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.
Места со второго по пятое заняли норвежские лыжники, и Симен Хегстад Крюгер, приехавший вторым, не слишком счастлив победе россиянина. «Я рад второму месту, но немного раздражает, что мы вчетвером не справились с одним русским. На финише я неплохо разогнался и думал, что смогу достать его, но пару раз сбился. К тому же, у меня прилично затекли ноги – без шансов», – приводит слова Крюгера Aftenposten.
- Симен проиграл Большунову всего 0.9 секунды.
- Места с третьего по пятое заняли Шур Рете (+1.2), Мартин Сундбю (+2.5) и Ханс Холунд (+2.9).
Русские лыжники не выигрывали Кубок мира со времен СССР. У Большунова лучший шанс
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