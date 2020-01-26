Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение сойти с дистанции скиатлона на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.

«Тело было полностью мертвым сегодня. Ничего не работало. В начале гонки все было хорошо, но потом я понял, что ничего не получится. Меня обгоняли многие лыжники, и я понял, что буду бороться за то, чтобы стать номером 40. Не было смысла заканчивать гонку. Вместо этого я начал думать о завтрашнем спринте. Мне нравится соревноваться, но сегодня я не чувствовал, что у меня был другой выбор, кроме схода с дистанции.

Что-то радикальное должно произойти в одночасье, чтобы завтра настал хороший день. Мне будет сложно обыграть Александра Большунова в общем зачете, он идет слишком быстро», – цитирует 23-летнего Клебо TV2.

Большунов выиграл скиатлон и оторвался от Клебо в общем зачете на 299 очков.

Помимо Клебо, гонку не закончил норвежец Эмиль Иверсен, который в начале сезона анонсировал борьбу за «Большой хрустальный глобус».

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