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Непряева выиграла классический спринт в Оберстдорфе

Непряева выиграла классический спринт в Оберстдорфе
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Наталья доминировала во всех забегах!

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе завершился классический спринт среди женщин.

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки, также выиграв квалификацию, четвертьфинал и полуфинал. На финише она обошла словенскую спортсменку Анамарию Лампич, которая лидирует в спринтерском зачете Кубка мира. Третьей стала американка Джессика Диггинс.

  • Днем ранее Александр Большунов выиграл 30-километровый скиатлон.
  • Следующий этап Кубка мира сосоттися 8-9 февраля в Фалуне (Швеция).

Русские лыжники не выигрывали Кубок мира со времен СССР. У Большунова лучший шанс

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