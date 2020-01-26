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Непряева выиграла классический спринт в Оберстдорфе
Наталья доминировала во всех забегах!
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе завершился классический спринт среди женщин.
Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки, также выиграв квалификацию, четвертьфинал и полуфинал. На финише она обошла словенскую спортсменку Анамарию Лампич, которая лидирует в спринтерском зачете Кубка мира. Третьей стала американка Джессика Диггинс.
- Днем ранее Александр Большунов выиграл 30-километровый скиатлон.
- Следующий этап Кубка мира сосоттися 8-9 февраля в Фалуне (Швеция).
Русские лыжники не выигрывали Кубок мира со времен СССР. У Большунова лучший шанс
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