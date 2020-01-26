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Клебо убедительно выиграл спринт, Большунов выбыл в полуфинале
Полный норвежский подиум – мы уже стали о таком забывать.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился мужским спринтом классическим стилем.
Профильную гонку убедительно выиграл Йоханнес Клебо. На втором и третьем местах финишировали его соотечественники Пол Голберг и Эрик Валнес. Россию в финале представлял Глеб Ретивых – он занял последнее шестое место.
Лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов выбыл в полуфинале – Ретивых опередил его на финише. Таким образом, Клебо сократил отставание в борьбе за «Большой хрустальный глобус».
- Днем ранее Александр Большунов выиграл 30-километровый скиатлон.
- Следующий этап Кубка мира состоится 8-9 февраля в Фалуне (Швеция).
Русские лыжники не выигрывали Кубок мира со времен СССР. У Большунова лучший шанс
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