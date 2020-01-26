2020-й год получается для лыжников суперуспешным. После классного «Тур де Ски» с тремя призовыми местами были три подряд победы Александра Большунова и серебряный дистанционный дубль Натальи Непряевой, а в Оберстдорфе лидер женской сборной наконец выиграла спринт. Это не первая карьерная победа Натальи (ее тренер Юрий Бородавко почему-то решил, что первая, забыв про первое место в разделке «Тур де Ски» на исходе 2018-го), но не менее важная.

Непряева вышла на второе место в общем зачете Кубка мира – она первая после Терезы Йохауг. Сохранять высокое место Наташе помогает сбалансированность: она самая универсальная лыжница пелотона без слабых мест. Нужно бежать коньком – она побеждает коньком, нужно классикой – она выносит классику, в программе турнира масс-старт – она поборется на финише, разделка – грамотно разложится по дистанции, спринт – будет на равных бороться с узкими специалистами этого вида, марафон – отпустит только Йохауг.

Наталья безусловно лучше Терезы. Она отлично бегает короткие дистанции, что дает важные стратегические минуты в многодневках, а норвежка на финише абсолютно беспомощна. Сейчас она побеждает даже не за счет длины дистанции, а только из-за сложного рельефа. Там, где трасса плоская, соперницы не отпускают Йохауг в отрыв, а в спурте заставляют ее безвольно докатывать за спинами. Последний пример – плоские трассы «Тур де Ски»: сперва ее укатала Ингвильд Эстберг, потом и вовсе не пустили на подиум Астрид Якобсен, Эбба Андерссон и Катарина Хенниг – абсолютный ноунейм в лыжном мире.

Тереза ЙохаугGetty Images

Пример более давний, но самый показательный – эстафета на последнем чемпионате мира в Зеефельде: норвежские тренеры допустили жуткую ошибку в расстановке и отправили Йохауг на последний этап. Она догнала лидирующую Стину Нильссон, и расчет вроде бы оправдался, но финиш выглядел унижением – шведка была мощнее, резче и быстрее. Непряева бы легко сделала то же самое, что и шведская лыжница.

Спринт, финиш, универсальность, разнообразие – Наталья лучше Терезы во многих компонентах, но все равно уступает ей в общем зачете. Оружие Йохауг, которым не овладел никто – нереальная частота движений, особенно в гору, за которую русскоязычные болельщики лыж прозвали ее швейной машинкой. Норвежка миниатюрна и максимально усушена: при росте 162 см она весит 46 кг. Соперницы попытались добиться того же самого и потерпели провал, обернувшийся проблемами со здоровьем: Эстберг пропустила первую часть сезона и стартовала только на «Тур де Ски», Фрида Карлссон пробежала лишь первый этап и больше не показывалась на Кубке мира. Лыжницы хотели похудеть до параметров Йохауг, но сделали хуже самим себе – их тела не приняли изменения, а организм Терезы оказался уникален.

К счастью, Непряева не занимается подобными метаморфозами: в группе Юрия Бородавко иной подход к культуре тела – там качают мышцы. Наталья относится к группе более мощных лыжниц: как Нильссон, Шарлотте Калла или Астрид Якобсен. Ей не нужно аномально худеть, чтобы быть в топе.

«Спортсмен каждый раз выходит на старт для того, чтобы бороться за первое место. Безусловно, на данный момент Йохауг, наверно, сильнее. Но сезон еще не закончен, и Наталья будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Получится или нет – это уже другой вопрос», – оценила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Почему победы в Оберстдорфе так важны?

Через год немецкий городок примет чемпионат мира. Кубок мира-2020 успокоил скептиков, которые были уверены (и небезосновательно!), что турнир получится провальным с точки зрения организации – масс-старт по узкой трассе на одном из последних «Тур де Ски» запомнился рекордным количеством столкновений и падений, а спринт отменили из-за сильного ветра: над лыжней летали деревья и рекламные билборды. Но за год до ЧМ проложили качественные спринтерский и дистанционный круги, и сборная России уехала с двумя победами.

«Круг сделан специально под меня, – порадовалась Непряева во флэш-интервью. – Не под чистых спринтеров, а под дистанционщиков». Такое уже было в Осло-2011 – профильные спринтеры остались без золота, а победы загребли Марит Бьорген и Маркус Хелльнер. Сейчас в Оберстдорфе из-за проблем со здоровьем не было Нильссон и Майкен Касперсен Фаллы, но это исключительно их проблемы. На чемпионате мира будет сложнее, но победа – отличное подспорье.

Видео - Яркий финиш женского спринта завершился красивой победой Непряевой 02:26

В ту же сторону думает и Большунов. «Классно выиграть на дистанции, где пройдет чемпионат мира. Рад, что трассу сменили, она стала более тяжелой. Подъем, который был сделан, это реально тяжело. Посмотрим, как сложится в следующем году на чемпионате мира», – сказал он после скиатлона. Клебо с дистанции сошел: 30 километров – совсем не спринтерские полтора, где он царил днем позже. Компанию Йоханнесу составил Эмиль Иверсен, который перед стартом сезона браво хвастался амбициями бороться за тотал.

Дальше – двухнедельный перерыв на национальные чемпионаты скандинавов, а 8-9 февраля Кубок мира вернется в спортивный календарь крутейшими длинными разделками: женщины побегут 15, а мужчины – 30.

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