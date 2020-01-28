Норвежские лыжники и итальянец Федерико Пеллегрино выразили недовольство спринтерской трассой для мужчин в Оберстдорфе, где в 2021 году пройдет чемпионат мира.

По информации TV2, после спринта на Кубке мира трек вместе с Пеллегрино раскритиковали Эрик Валнес, Пол Голберг и Ховард Таугбёл. Они назвали трассу слишком длинной и тяжелой – в воскресенье время победителя составило 3:29.46, а по регламенту FIS оно не должно сильно превышать три минуты.

Рейс-директор международной федерации Пьер Миньерей согласился с замечаниями и пообещал, что организаторы их учтут. Длинный подъем сократят, мужчины побегут по женской трассе. Женщинам тоже уберут протяженность первого тягуна.

Голберг и Валнес были на подиуме спринта в Оберстдорфе, победителем стал Йоханнес Клебо, которому трасса понравилась.

Победительница женского спринта Наталья Непряева также осталась довольна треком.

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