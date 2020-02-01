Западные лыжники против сложной трассы ЧМ-2021. Но это и скрытый бунт против России

После этапа Кубка мира в Оберстдорфе в лыжах назрел бунт. Лыжники протестировали трассы, на которых пройдут гонки ЧМ-2021, и остались жутко недовольны спринтерскими. Первыми возмутились норвежцы Пол Голберг и Эрик Валнес, занявшие второе и третье места, их соотечественник Ховард Таугбёл и итальянец Федерико Пеллегрино. Позже к ним присоединились француз Люка Шанава, швед Теодор Петерсон и швейцарка Лоурен ван дер Графф.

Лыжники назвали трассу слишком длинной и тяжелой – время победителя мужского финала составило 3:29.46, а по регламенту FIS оно не должно сильно выходить за три минуты.

«Мне очень жаль, – сокрушается Шанава. – Это слишком далеко от настоящего спринта. Посмотрите на результаты – гораздо лучше проявили себя дистанционщики. Если сравнивать с этапом в Дрездене – это, можно сказать, другой вид спорта».

«Печально, что это так. Организаторам нужно переосмыслить подход», – согласна Ван дер Графф.

«Стоит провести встречу по этому вопросу. Если большинство думает так, как я, то нужно поговорить с FIS. Мне кажется, это не спринт», – считает вице-чемпион Сочи Петерсон.

Спринтерская трасса Оберстдорфа действительно была длинной и более рельефной, чем на предыдущих стартах текущего сезона. Шанава привел в пример Дрезден, и происходящее там на плоской короткой трассе действительно мало напоминало традиционные лыжные гонки – скорее тараканьи бега.

Время мужских и женских финалов спринта в сезоне-2019/20

Женщины Мужчины Рука 3:05.70 2:37.42 Давос 2:50.58 2:26.72 Планица 2:30.23 2:10.91 Ленцерхайде 3:17.69 2:44.64 Валь-ди-Фьемме 3:07.99 3:02.17 Дрезден 2:32.29 2:14.72 Оберстдорф 3:38.08 3:29.46

FIS оперативно отреагировала на критику после публикации в норвежской прессе. Рейс-директор Пьер Миньерей пообещал, что длинный подъем сократят, мужчины побегут по женской трассе. Женщинам тоже уберут протяженность первого тягуна. Миньерей советовался лично с тренером норвежской спринтгутты Арилдом Монсеном – что это, как не норвежское лобби?

Как к трассам отнеслись в России?

Наталья Непряева выиграла спринт в Оберстдорфе и была очень довольна трассой, подчеркнув, что она подходит не спринтерам, а универсалам с прицелом на дистанцию. Косвенно ее поддержала Тереза Йохауг, неожиданно заявившись на гонку и пройдя квалификацию с очень достойным 13-м временем. Позже закоренелая дистанционщица объяснила, что протяженная трасса со сложным рельефом позволяет ей претендовать на участие в командном спринте ЧМ-2021.

Наталья НепряеваGetty Images

Русские мужчины в призы не заехали: Сергей Устюгов не прошел квалификацию, Александр Большунов остановился в полуфинале, а профильный спринтер Глеб Ретивых как раз стал жертвой слишком сложного круга. Это не показатель для двух супертопов: Устюгов находился не в лучшей кондиции после болезни, а Большунов стартовал на следующий день после тяжелейшего победного скиатлона. На ЧМ программа обычно начинается спринтом – Александр будет свеж, бодр и настроен на победу.

Российские лыжники привыкли к сложным трассам, где нужно терпеть и работать. Большунов, Устюгов и Непряева суровы и олдскульны: лыжи для них – тяжелый спорт выносливых людей, а не шоу на стадионе с искусственными трамплинами, прочими элементами ски-кросса и минимумом отрывов. Для них было бы важно сохранить трассу в первозданном виде, но они не привыкли к информационным войнам и скорее приспособятся под новые условия на лыжне.

Такое уже было?

Да – тем удивительнее, что спринтеры вдруг подняли бунт. На ЧМ-2011 в Осло спринт не вышел за три минуты, но трасса была тяжелой и холмистой: золотые медали взяли Марит Бьорген и Маркус Хелльнер – не чистые спринтеры, а универсалы с уклоном в дистанцию.

Самым тяжелым треком до сих пор считается мужской спринтерский круг в Сочи-2014 – победитель пробежал аж за 3:38.39. Удивительно, но медалистами стали самые что ни на есть спринтеры – Ула Виген Хаттестад, Теодор Петерсон и Эмиль Юнссон. Тогда никто из них не жаловался, хотя предолимпийская неделя годом ранее показала тотальное доминирование дистанционщиков: в 2013-м первое место разыграли Петтер Нуртуг и Дарио Колонья.

Петтер Нуртуг и Дарио Колонья в Сочи-2014Getty Images

Случались и другие лыжные бунты: в конце сезона-2012/13 спортсменам не понравились опасные спуски в Фалуне – скорее горнолыжные, чем лыжные. Норвежцы, шведы и эксцентричная Юстина Ковальчик добились, чтобы Киккан Рэндалл, возглавлявшая комитет атлетов, устроила переговоры с FIS – и организаторы в срочном порядке сделали трассу безопасной: урезали не только серию спусков, но и вырубающий подъем Мёдабкен. Это был финал Кубка мира, и Александр Легков боролся с Нуртугом за «Большой хрустальный глобус» – поэтому метаморфозы сопровождались шепотками, что все делается ради норвежца. Конечно, вряд ли это было так.

А вот когда в сочинский сезон погода вынудила оргкомитет «Тур де Ски» заменить классическую гонку преследования на третий спринт, да еще и коньковый, к претензиям Ковальчик не прислушались. Она во всеуслышание назвала многодневку «Тур де Спринт» и отказалась выходить на старт.

Лыжники из России не привыкли выяснять отношения и менять действительность за пределами лыжни – проблему со спринтерской трассой не решишь кулаками, как пытался Устюгов в конфликте с Клебо на ЧМ-2019. Безусловно, это не прямой бунт против России – это разница лыжных менталитетов. Скорее всего, придется подстраиваться под условия европейцев.

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