Большунов выиграл этап КМ в Осло и возглавил общий зачет, Вылегжанин, Ларьков и Семиков – в топ-4

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло, Норвегия.

Большунов показал время 2:23.49,8, второе, третье и четвертое места также заняли представители России: Максим Вылегжанин (+1,0), Андрей Ларьков (+1,6) и Илья Семиков (+2,0).

Таким образом, Большунов возглавил общий зачет.

Для Вылегжанина эта гонка стала последней на этапах Кубка мира. 36-летний лыжник завершает карьеру.

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