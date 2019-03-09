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Большунов выиграл этап КМ в Осло и возглавил общий зачет, Вылегжанин, Ларьков и Семиков – в топ-4
Для Максима это была последняя кубковая гонка в карьере.
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло, Норвегия.
Большунов показал время 2:23.49,8, второе, третье и четвертое места также заняли представители России: Максим Вылегжанин (+1,0), Андрей Ларьков (+1,6) и Илья Семиков (+2,0).
- Таким образом, Большунов возглавил общий зачет.
- Для Вылегжанина эта гонка стала последней на этапах Кубка мира. 36-летний лыжник завершает карьеру.
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