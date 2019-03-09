Русские лыжники ответили норвежцам в Осло и ударно проводили Вылегжанина. Большунов – снова в желтом

Календарь сезона не щадит лыжников: менее чем через неделю после марафона на чемпионате мира спортсменов ждал кубковый марафон в Осло. Его еще называют королевским – норвежский монарх Харальд Пятый смотрит гонку с трибуны, а потом общается с победителем. В 2013-м с королем беседовал Александр Легков, а спустя пять лет руку Его Величеству пожал тезка Легкова Большунов. Харальд Пятый поздравил сияющего победителя, а у его подданных гонка не задалась, несмотря на четыре места в топ-10.

Холменколленский марафон был определяющей гонкой в борьбе за Кубок мира. На трассах Зеефельда об этом почти забыли – у лыжников гонки чемпионата мира не идут в кубковый зачет. Но после этапа в Коне Йоханнес Клебо имел 1134 очка, а Большунов приблизился вплотную – у него было 1058 очков. 76 баллов разницы – смешной гандикап, который отыгрывается в одной гонке. И у Большунова такая была. Полтинник классическим стилем – одна из его профильных гонок, а Клебо – спринтер, сносно бегающий пятнашки и изредка тридцатки. Пятьдесят – пока много для величайшего таланта современных лыж.

Тренеры сборной России прекрасно понимали возможность Большунова и сперва даже не заявили его на марафон чемпионата мира. Но потом дали шанс и не прогадали. Погнавшись за двумя зайцами, Александр не поймал обоих – он не радовался очередному серебру Зеефельда – но возвращение в борьбу за общий зачет Кубка мира ничем не хуже.

Точный расчет не помог Клебо

Клебо тоже прекрасно знал свои слабости, а его дедушка-тренер Коре Хёсфлот – особенности начисления очков в Кубок мира. За победу в гонке дается 100 баллов, но максимально в Осло разыгрывают 190. На каждом из шести кругов – бонусные отсечки, где первая десятка получает баллы от одного до 15. Йоханнес воспользовался возможностью и забрал максимум на первых трех бонусах. На четвертом он был вторым вслед за Большуновым, а потом не выдержал темпа прожженных дистанционщиков, откатываясь дальше и дальше. Клебо занял 38-е место. И если бы не его старания на первой части дистанции, получил бы всего два балла. Но он боролся и взял 47.

У Большунова – 172. Он включился на четвертом бонусном финише, когда Клебо еще был в обойме, выиграл пятый и не досчитался трех очков на последнем – зачем-то Александра лишил лидерства Алексей Червоткин. После победы, полного подиума и возвращения желтой майки это не кажется чем-то важным, но после разговоров о командной тактике на чемпионате мира русские лыжники так и не сделали выводов. Если в итоге Клебо и Большунова разделят два очка в пользу норвежца, станет особенно обидно.

Александр Большунов выиграл марафон в ОслоGetty Images

Русские лыжники проводили Вылегжанина

На финишной прямой Большунов опередил Максима Вылегжанина, а третьим заехал Андрей Ларьков, оставив без первого карьерного подиума Илью Семикова. В другой ситуации Большунов мог бы позволить титулованному 36-летнему лыжнику победить – Вылегжанин проводил последнюю гонку в составе сборной на Кубке мира. Но и серебро – классный результат перед уходом из большого спорта. Спортивные судьбы Александра и Максима немного схожи: оба часто занимают вторые места на главных стартах. Вылегжанин добился золота на чемпионате мира в Фалуне, а у Большунова впереди долгая карьера.

После финиша русские лыжники подняли Вылегжанина на руки, качали и чествовали всей командой, с тренерами и сервисменами. Он так и не выиграл в Холменколлене: дважды был вторым и два раза занимал третье место. Но сердце лыжной Норвегии – идеальное и по-своему культовое место для завершения карьеры. Четыре года назад именно здесь распрощался с профессиональным спортом олимпийский чемпион из Швеции Андерс Сёдергрен.

Максим Вылегжанин после марафона в ОслоGetty Images

Вылегжанин продолжит развивать спорт: он возглавляет федерацию лыжных гонок Удмуртии и всячески продвигает лыжи в регионе. Клуб Максима и его бренд спортивной одежды «ВМАКС» уже довольно узнаваемы в массах.

Большунову будет трудно держать отрыв

Долго праздновать победу Большунову нельзя. Между ним и Клебо всего 49 очков, а у Йоханнеса тоже есть профильная гонка – спринт классикой в Драммене. Он победил там в прошлом году и был вторым два года назад. Сделанная под уклон вверх финишная прямая очень подходит революционеру подъемной классической техники, а неторопливая прогулка на последних километрах марафона придаст сил. Большунов работал на максимуме до самого финиша, а драмменский спринт – уже во вторник, 12 марта. Но он точно не боится эту гонку так, как Клебо – полтинника. У Саши уже были победы в спринтах, включая очные.

16-17 марта – полностью коньковый Фалун со спринтом и пятнашкой. У соперников паритет: оба не очень любят конек, лидер спринтерского зачета Клебо не жалует дистанцию, а лидер дистанционного Большунов пока не нашел себя в спринте свободным стилем.

Четыре дня лыжникам дадут на перелет в Канаду. В Кэнморе пройдет мини-тур с коньковым спринтом, 15-километровым классическим масс-стартом и такой же гонкой преследования свободным стилем. Победитель многодневки получит 200 баллов, а начисление очков в отдельных гонках идет с коэффициентом 0,5. Если никто не сойдет с дистанции раньше по состоянию здоровья и не станет жертвой акклиматизации, шансы снова равны. Многодневки выигрывали и Большунов, и Клебо: все решится в Кэнморе. Может быть, в последней гонке. Одно точно: от Александра вряд ли уйдет дистанционный кубок, а от Йоханнеса – спринтерский.

Русские лыжники еще не брали Кубок мира. Последний успех датирован временами СССР – сезон-1990/91 покорил Владимир Смирнов. Через три года он победил снова, уже с гражданством Казахстана. Шесть лет назад неплохие шансы были у Легкова, но он довольствовался дистанцией и не догнал блистательного Петтера Нуртуга.

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