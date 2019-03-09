«Я кричал ему, чтобы он не шел так быстро». Червоткин отобрал у Большунова кубковые очки на марафоне

Во время марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене Алексей Червоткин отобрал кубковые очки у Александра Большунова во время шестого бонусного финиша. Большунов борется за победу в общем зачете, но на промежуточной отсечке Червоткин не пропустил его вперед и взял 15 очков. Большунову достались 12.

«Я был немного удивлен. Я кричал ему, чтобы он не шел так быстро, но он, очевидно, не слышал», – цитирует 22-летнего Большунова NRK.

«Это удивительно. У нас в команде такого бы не произошло. Но у них другие правила, не такие, как у нас. На месте Большунова я был бы настроен скептически. Правда, сегодня у них все получилось очень хорошо», – заявил норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Большунов выиграл марафон и возглавил общий зачет Кубка мира. Вторым стал Максим Вылегжанин, третьим – Андрей Ларьков.

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