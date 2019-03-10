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Наталья Непряева финишировала второй в гонке на 30 км и приблизилась к Эстберг в общем зачете

Непряева финишировала второй в гонке на 30 км и приблизилась к Эстберг в общем зачете
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Первое место в гонке заняла Тереза Йохауг.

На этапе Кубка мира в Осло прошла женская гонка на 30 километров классическим стилем.

Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, показавшая время 1 час 18 минут 54,5 секунды. Второй к финишу пришла представительница России Наталья Непряева (+01.45,9), замкнула тройку призеров шведка Эбба Андерсон.

  • Непряева, занимающая второе место в общем зачете, приблизилась к лидеру Ингвид Эстберг.
  • Норвежка в воскресенье показала четвертый результат.

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