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Наталья Непряева финишировала второй в гонке на 30 км и приблизилась к Эстберг в общем зачете
Первое место в гонке заняла Тереза Йохауг.
На этапе Кубка мира в Осло прошла женская гонка на 30 километров классическим стилем.
Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, показавшая время 1 час 18 минут 54,5 секунды. Второй к финишу пришла представительница России Наталья Непряева (+01.45,9), замкнула тройку призеров шведка Эбба Андерсон.
- Непряева, занимающая второе место в общем зачете, приблизилась к лидеру Ингвид Эстберг.
- Норвежка в воскресенье показала четвертый результат.
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