08.03.20 - 13:30
Осло
50 км классическим стилем - Мужчины • Финал
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50 км классическим стилем - Мужчины
Осло - 8 марта 2020

    
30
Данил Тармасинов
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Оба 30-километровых скиатлона сезона остались за Александром Большуновым. Как и 34-километровая коньковая гонка на «Ски Туре» – ее тоже взял русский Медведь. Теперь задача усложняется – 50 км классикой, для этого нужно собрать в кулак все силы.

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