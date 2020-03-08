Онлайн 50 км классическим стилем - Мужчины Осло - 8 марта 2020
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Оба 30-километровых скиатлона сезона остались за Александром Большуновым. Как и 34-километровая коньковая гонка на «Ски Туре» – ее тоже взял русский Медведь. Теперь задача усложняется – 50 км классикой, для этого нужно собрать в кулак все силы.
Оба 30-километровых скиатлона сезона остались за Александром Большуновым. Как и 34-километровая коньковая гонка на «Ски Туре» – ее тоже взял русский Медведь. Теперь задача усложняется – 50 км классикой, для этого нужно собрать в кулак все силы.