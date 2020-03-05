Коронавирус вышел за пределы Китая, просочился в Европу и влияет на проведение массовых спортивных мероприятий. Футбольные матчи переносят или проводят без зрителей, этап Кубка мира по биатлону также никто не увидит вживую, под угрозой отмены – чемпионат мира по хоккею и Олимпийские игры.

Пока коронавирус бушевал только в альпийском приграничье Италии, Австрии и Швейцарии, было относительно спокойно за лыжные гонки – отменили массовый любительский марафон Энгадин, но Кубку мира ничего не угрожало. Финляндия и Норвегия были далеки от очага распространения болезни, а потом лыжники вовсе улетали в Северную Америку, где все спокойно. Но потом случаи заражения выявили в Осло и близлежащих городах, и лыжные ивенты тоже попали под угрозу. А с ними пришли потенциальные трудности в борьбе Александра Большунова за «Большой хрустальный глобус».

Казалось, мироздание изначально было против норвежских этапов. Классический спринт в Драммене из-за нехватки снега заменили на коньковый и перенесли в соседний Коннеруд, а потом и Коннеруд, и марафонский этап в Холменколлене пригрозили отменить из-за коронавируса: 12 человек заразились в Осло, шесть – в Бергене, один – в Тромсё. Позже федерация лыжных видов спорта Норвегии выпустила релиз, сообщив что планов по отмене этапов нет, но организаторы следят за развитием событий и постоянно контактируют с местными властями и представителями организаций здравоохранения. В те же сутки число зараженных норвежцев выросло с 19 до 25 человек.

Спринт в Коннеруде все же провели – даже со зрителями на трибунах. Марафоны пока запланированы на выходные: женская классическая тридцатка пройдет в субботу, мужской полтинник – в воскресенье. И сохранность марафона в целости – принципиальнейшая вещь для Большунова.

Со стратегической стороны вряд ли Александр был бы против отмены спринта в Коннеруде, где его главный соперник Йоханнес Клебо уверенно взял первое место и 100 очков в общий зачет. Для него победа в холменколленском марафоне очевидна так же, как для Клебо в спринте (если смазчики опять не начудят с подготовкой лыж): Саша – действующий чемпион 50-километровой гонки в Осло, а в марафоне разыгрываются не 100 очков, а 190 – в дело идут расположенные на дистанции промежуточные финиши. В прошлом сезоне Большунов взял 172 очка, а Клебо, поогрызавшись на стартовых отсечках, докатил 38-м.

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Потеря холменколленских баллов не по своей вине стала бы для Александра чувственным ударом. Дальше – Америка и Канада со «Спринт-туром», где максимум очков можно отдавать Клебо так же, как за Коннеруд, и двумя унылыми пятнашками по плоской как сковорода трассе Кэнмора, где нет ни одной разделки и где Клебо уже забирал у Большунова «Глобус» в прошлом году.

Даже без учета коронавируса руководство FIS вдруг отрастило на холменколленские марафоны большой зуб. Рейс-директор Пьер Миньерей вдруг решил, что гонки на длинные дистанции неинтересны болельщикам, и культовые марафоны немедленно нужно убрать, заменив на более короткие дистанции. В условиях мракобесия после «Ски Тура» вполне логично предположить, что все делается ради предпочитающего спринт Клебо и против Большунова, но Миньерей говорит ровно о другом: мешает засилье норвежцев.

На каждом этапе у сборной-хозяйки есть право выставить еще нескольких лыжников по национальной квоте сверху привычной в шесть (семь – с лидером Кубка мира, восемь – Континентального) спортсменов. Например, в Холменколлене стартуют 15 норвежцев и столько же норвежек, с которыми будет чрезвычайно сложно сражаться – хотя в прошлом году это не помешало Большунову, Вылегжанину и Ларькову забрать полный подиум.

Максим Вылегжанин, Александр Большунов, Андрей ЛарьковGetty Images

По мнению FIS, именно из-за норвежцев некоторые страны не приезжают в Холменколлен – другим спортсменам невозможно получить кубковые очки, потому что большинство достанется хозяевам. «Мы должны что-то сделать, так продолжаться не может», – заявил Миньерей и озвучил статистику. Шесть лет назад в Холменколлене бежали 70 лыжников, в 2019 году – всего 45 человек, что действительно мало. В это воскресенье, 8 марта, ждут даже антирекорда – заявились всего три финна (Иво Нисканен будет претендовать на победу) и ноль французов (они сильны в спринте).

Разумеется, Клебо сразу высказался за полную отмену марафона. «Те, кто вырос в этих марафонских традициях, могут жалеть, если они исчезнут. Я же думаю, что мы занимаемся спортом, в котором должно быть как можно больше участников. Снижение стартовой заявки с каждым годом – это неправильное развитие. Цель должна состоять в том, чтобы дистанция была интересна спортсменам. Я бы предпочел масс-старт на 15 километров», – заявил он.

Слова рейс-директора выглядят особенно странно на фоне летнего решения – с сезона-2020/21 холменколленские марафоны будут проводиться с раздельного старта, и это уже утверждено в проекте календаря. Отменить собственноручно принятые планы несложно, но это не прибавит FIS ни доверия, ни уважения – ни со стороны болельщиков, ни со стороны лыжников, как российских, так и норвежских.

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