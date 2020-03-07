Отец российского лыжника Александра Большунова, Александр-Большунов-старший, прибыл на этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) поддержать сына.

«Меня встретило известие, что стадион будет закрыт для зрителей. Конечно, это не то, что я себе представлял. Обидно, что не прочувствую атмосферу – после прошлого года Саша много об этом рассказывал. Одно простое слово – он трудоголик. Как я в своем направлении – так он в своем, с детства привык трудиться, и только труд дает такие плоды. Повседневный труд и никаких секретов», – цитирует мужчину TV2, где также доступен видеоролик.

Большунов-старший лично опробовал фрагмент марафонской трассы и пошутил: «Именно на классике я давно не стоял, но 2,5 круга намотал, вчера еще и допинг принял! Все нормально, по-моему».

Этап Кубка мира в Холменколлене будет закрыт для зрителей из-за коронавируса.

Мужской марафон на 50 км классикой состоится в воскресенье, 8 марта, в 13:30 мск.

Большунов выигрывает у Клебо в общем зачете 410 очков.

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