Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла 30-километровый масс-старт классикой на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

20-летняя Карлссон преодолела дистанцию со временем 1:22:19.1 На финише она превзошла норвежку Терезу Йохауг и опередила ее на 1.2 секунды, по ходу дистанции отыграв более 50 секунд – Йохауг привычно ушла в отрыв в начале гонки и не выдержала. Сократить преимущество Фриде помогала Эбба Андерссон, которая в итоге заняла третье место с отставанием в 20.9 секунды.

Четвертой финишировала шведка Шарлотта Калла, Наталья Непряева стала пятой, проиграв Карлссон 43.1 секунды.

Карлссон впервые в карьере выиграла личную гонку на этапе Кубка мира.

Алиса Жамбалова финиширвала 23-й, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова и Лилия Васильева не попали в топ-30.

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