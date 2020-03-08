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Большунов выиграл 0.9 секунды в марафоне на 50 км

Большунов выиграл 0.9 секунды в марафоне на 50 км
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Второй год подряд!

Русский гонщик Александр Большунов стал победителем гонки классическим стилем на 50 километров в норвежском Осло. Его время – 2:08:05.3 минуты.

В финишной разборке он опередил норвежца Симена Хагстеда Крюгера. Скандинавский спортсмен отстал от Большунова на 0.9 секунды.

Бронзовую медаль взял еще один норвежец Эмиль Иверсен, его проигрыш Большунову – +19.5 секунды.

  • Йоханнес Хёсфлот Клебо финишировал 15-м.
  • В сезоне-2018/19 в норвежском марафоне мужская сборная России заняла весь топ-4. Большунов был первым, Максим Вылегжанин – вторым, Андрей Ларьков – третьим, Илья Семиков – четвертым.
  • Кубок мира-2019/20 продолжится «Спринт Туром» и завершится двумя дистанционными гонками в канадском Кэнморе.

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