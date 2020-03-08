Русский гонщик Александр Большунов стал победителем гонки классическим стилем на 50 километров в норвежском Осло. Его время – 2:08:05.3 минуты.

В финишной разборке он опередил норвежца Симена Хагстеда Крюгера. Скандинавский спортсмен отстал от Большунова на 0.9 секунды.

Бронзовую медаль взял еще один норвежец Эмиль Иверсен, его проигрыш Большунову – +19.5 секунды.

Йоханнес Хёсфлот Клебо финишировал 15-м.

В сезоне-2018/19 в норвежском марафоне мужская сборная России заняла весь топ-4. Большунов был первым, Максим Вылегжанин – вторым, Андрей Ларьков – третьим, Илья Семиков – четвертым.

Кубок мира-2019/20 продолжится «Спринт Туром» и завершится двумя дистанционными гонками в канадском Кэнморе.

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