На неделе FIS с подачи Норвегии начала разговоры о возможной отмене Холменколленских марафонов – самых престижных гонок, которые стоят в календаре Кубка мира с его основания. Марафоны в Осло посещает норвежский король, на трибунах и вдоль трассы собираются тысячи болельщиков с шашлыками и чем покрепче. Зрители идут на марафоны, на культовые длинные гонки, чтобы наблюдать самую классическую классику мировых лыж.

Поэтому идея рейс-директора Международной федерации Пьера Миньерея выглядит абсолютно странной. Миньерей – не норвежец, а француз, но в плане отношения к марафонам норвежцы и французы примерно равны. Еще более странным было объяснение: тридцатку и полтинник нужно сократить из-за засилья норвежцев, так как на длинные гонки не заявляются лыжники из других стран.

При такой риторике норвежцы должны были возмутиться, но они только радостно покивали.

«Те, кто вырос в этих марафонских традициях, могут жалеть, если они исчезнут. Я же думаю, что мы занимаемся спортом, в котором должно быть как можно больше участников. Снижение стартовой заявки с каждым годом – это неправильное развитие. Цель должна состоять в том, чтобы дистанция была интересна спортсменам. Я бы предпочел масс-старт на 15 километров», – браво заявил вице-лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Клебо, не выигравший ни одного марафона.

«Может быть, они могли бы пройти 15 километров? Я люблю 50 километров, но это неправильно, когда на старте только 40 участников. К сожалению, это реальность. Чтобы мировой элите хотелось приезжать в Холменколлен, мы должны мыслить широко. Может стоит изменить программу этапа на спринт или более короткое расстояние?» – согласился один из норвежских тренеров Арильд Монсен.

Рассуждения Клебо и Монсена на первый взгляд даже могут показаться здравыми. Лыжные гонки действительно далеки от популярности и некоторых других видов FIS, и биатлона в плане медийности. Возможно, 50-километровый марафон на два с лишним часа – не совсем то, что хотел бы увидеть массовый зритель. С другой стороны, он занял бы на какие-то полчаса больше эфирного времени, чем 15-километровая разделка и излюбленный Клебо спринт с 16 забегами.

Но в 2020-м марафон пока не отменили, и после двух гонок – женской и мужской – вера в трогательную заботу розовощекого Йоханнеса об общем благе резко иссякла.

В субботу выиграла шведка. В воскресенье – русский. Оба раскатали на финише именно лыжников из Норвегии.

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20-летняя Фрида Карлссон обошла Терезу Йохауг в той гонке, где букмекеры должны давать на победу норвежки коэффициент не 1.01, а 1.000000…1. Йохауг объяснила поражение тактической ошибкой – она не сменила лыжи по ходу гонки, и заехавшая на пит-стоп шведка на свежей паре отыграла у нее почти минутное отставание и обошла на финише. На самом деле, Фрида поймала Терезу на банальной самоуверенности. Каждый раз уходя в отрыв и не получая отпор, Йохауг настолько поверила в собственное всемогущество, что проморгала передел. Уже не первый раз – на «Ски Туре» по похожей раскладке ее догнала Ингвильд Эстберг. Тогда Тереза все же удержалась, а теперь оказалась бессильна.

На следующий день норвежцев в Осло второй год подряд разделал Большунов. Гонка была тактически трудной: помощники из сборной России держались рядом только на первой части гонки, а потом одиноких Александра, Иво Нисканена и Дарио Колонью окружили больше десяти норвежцев. Саша был вынужден исходить из их тактики, а не из своей: уйдешь на пит-стоп – и кто-нибудь обязательно рванет. Но сменить лыжи получилось безболезненно, Большунов вернулся в группу и повел гонку. Он немного проредил пелотон, хотя в конце пачки с трудом еще барахтался даже Клебо.

Потом группу просеял Ханс Кристер Холунн, и Йоханнес откатился окончательно. Да-да, тот самый Холунн, который в прошлом сезоне за подобные свершения называл русских лыжников тупыми, как пробки. Оторваться удалось с третьего раза – Большунов ушел с Сименом Хегстадом Крюгером и на последнем километре думал только о нем, выглядя большим фаворитом. На финишной прямой Александр сделал то, что должен – обыграл закоренелого дистанционщика, не имеющего опыта разборок в спурте.

Видео - Большунов выиграл марафон на 50 километров в Осло 03:37

Колумнист шведского Expressen Томас Петтерссон после победы Карлссон в марафоне выпустил пронзительную и отчасти пафосную колонку. Вот как он ее закончил:

«И да, я очень хочу увидеть, что может сделать белая армия с Фридой Карлссон, Эббой Андерссон, Стиной Нильссон, Линн Сван, Йонной Сундлинг и Шарлоттой Каллой на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. На самом деле, это может закончиться чистой магией. Ты готова к этому, Норвегия?»

Мне тоже хочется закончить схожим образом. Итак, после норвежского нытья о необходимости отменить марафон в Осло его выиграли шведка и русский. Еще вопросы?..

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