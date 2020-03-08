Российский лыжник Андрей Ларьков покинул расположение сборной России на этапе Кубка мира в Осло из-за плохого самочувствия. Возможно, у спортсмена коронавирус.

«Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Он пропустит [этапы Кубка мира] в Канаде и Америке. Сразу сказала, что надо отправлять домой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды, конец сезона, и любой чих может сказаться на всех. В Москву прилетит и, возможно, попадет на карантин. Лучше сдать анализы, перестраховаться», – сказала РИА «Новости» Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России.

В четверг 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому после возвращения из стран с широким распространением коронавируса необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

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