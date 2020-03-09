В 2020 году спортсменам глупо рассчитывать лишь на себя. Лучшие из атлетов не стесняются того, что за ними стоят самые развитые технологии, а на их результат работают целые команды.

Яркий пример – у Александра Большунова в финале «Ски Тура» совсем не бежали лыжи, сервисмены невероятно сильно ошиблись с мазью и опустили первоначального лидера на седьмое место. Со злости Русский медведь швырнул инвентарь в рекламный щит и разорвал на себе биб – на лыжне проиграл не он, а мазь.

Сервис-бригадам на крупных соревнованиях нужно работать с воском, поскольку на трассах лежит не натуральный, а искусственный снег. Из-за примесей скользящая поверхность быстро стирается, и потому вопрос «То ли лыжи не едут» даже не стоит – с атлетами все нормально, на стартах без смазки не победить.

Проблемой Большунова стало то, что в переменчивую погоду сервисеры отправили его на клистерной мази, применяемой при мелком и крупнозернистом снеге, и не попали. Норвежцы же все улетели на лыжах Zero, для которых даже не требуется мазь держания. С сезона-2020/21 вариантов у помощников сборных станет поменьше.

В ноябре 2019-го Международная федерация лыжного спорта полностью запретила использование фторсодержащих мазей. Бан относится ко всем соревнованиям всемирной организации – не только кросс-кантри, но и сноубордингу, горнолыжному спорту, фристайлу, северному двоеборью и прыжкам с трамплина. Биатлон остается под управлением IBU и пока не вводит никаких изменений в подготовку лыж.

Сервисмен сборной Канады в вакс-грузовике, зимние Олимпийские игры-2006 в ТуринеGetty Images

Проблема – отчасти в экологии. Еще в 2010-м шведские ученые взяли образец снега после 90-километрового лыжного марафона Васалоппет и ужаснулись: почва испорчена фторуглеродом, вызывающего рак, заболевания печени, гипертонию и инсульт. Также с июля 2020-го Европейское химическое агентство запретит продукты с перфтороктановой кислотой (ПФОК) – именно ее содержит самый быстрый воск для лыжников. В 2022-м Старый Свет ждет бан фторуглерода группы C6 – основы чуть менее шустрой мази для снежных гонщиков.

Вторая причина – забота о юношеском спорте. В 2018-м Федерация лыжного спорта Норвегии запретила фторсодержащий воск на уровне U-16. Скандинавы сочли это читерством для начинающих спортсменов – юниоры больше полагаются на быстрые мази и меньше работают над техникой в важном для развития возрасте. Когда же гонщики выходят на уровень Кубка мира, то лишаются этого преимущества – на топ-ивентах все равны, и пробелы в технике откидывают атлетов на 30-е места.

«Фторуглероды не предназначены для юношеских соревнований местного уровня. Фторы имеют высокую эффективность на более длинных дистанциях, нежели юношеские гонки. Они дороги, их использование потенциально опасно для здоровья, и, по крайней мере, для коротких дистанций можно зачастую подобрать сочетание парафинов, которые будут ехать быстрее», – написал в книге «Подготовка лыж» бывший сервисер сборной США Нэт Браун.

Сервисмены сборной Голландии по лыжным гонкам, мазь и воск на лыжахGetty Images

Запрет фторовых мазей у скандинавских юниоров хорошо отражает благополучие Норвегии как страны. Двухсантиметровый блок высокофторированного воска стоит от 100 до 150 долларов, и их хватит на подготовку всего лишь шести пар лыж. Баночка обычного фторпорошка не дешевле, но с ней можно обработать только восемь пар инвентаря. «Эти мази очень дорогие, но грязная тайна в том, что они работают – чем больше потратишь, тем больше секунд сбреешь», – заключил тренер одной из частных школ в США Джон Уэстон.

«Мы постоянно используем в работе фторсодержащие продукты – и мази держания, и скольжения, и эмульсии, – пояснил Eurosport.ru сервисмен сборной России Евгений Уфтиков. – Некоторые производители тестируют новые мази и говорят, что они конкурентоспособны, но у нас на тестах без фтора никак не едут. Не знаю, на какой основе сделаны эти мази – я не технолог, и плюс производители скрывают свои технологии.

Глеб Ретивых, Александр Большунов, Россия, ЧМ-2019, командный спринтGetty Images

Мы знаем все продукты, с которыми сейчас работаем. Знаем, что работает и на какой снег. А будет все новое – это еще больше тестов и знакомств со смазками. По крайней мере, то бесфторовое, что сейчас приносят на тест, очень непонятно работает, и разбросы по погоде большие», – добавил Уфтиков.

Пока неизвестно, упадет ли скорость лыжегонщиков в следующем сезоне Кубка мира. Возможно, Александр Большунов станет последним обладателем «Большого хрустального глобуса» в старой эре. Но с полным запретом фторовых мазей в лыжах начнется совершенно другое время.

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