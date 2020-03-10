Норвежские болельщики лыжных гонок употребляли алкоголь на этапе Кубка мира в Осло. Стадион был закрыт из-за угрозы распространения коронавируса, но фанаты выстроились вдоль трассы и устроили народные гуляния.

По данным столичной полиции, во время женского марафона с территории были выдворены 20 пьяных несовершеннолетних. Еще одного 17-летнего юношу арестовали за драку – он ударил другого человека по лицу.

Expressen сообщает, что посреди марафона нетрезвый мужчина даже выбежал на трассу. «Нас с Астрид Якобсен почти сбили, – рассказала норвежская лыжница Хейди Венг. – Нам пришлось сменить курс, когда он побежал. Все могло бы закончиться хуже – нам просто повезло».

Вот несколько развязных кадров:

Женский марафон выиграла шведка Фрида Карлссон, мужской – Александр Большунов из России.

Следующую гонку лыжники пробегут 14 марта в Квебеке – это даст начало спринт-туру.

Норвежцы предложили отменить марафоны – и в Осло выиграли русский со шведкой. Еще вопросы?

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте