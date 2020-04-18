Призеры этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене не получили от организаторов денежное вознаграждение.

По информации NRK, Александру Большунову, Симену Хегстаду Крюгеру, Эмилю Иверсену, Фриде Карлссон, Терезе Йохауг и Эббе Андерссон до сих пор не заплатили. 23-летний Большунов должен был получить 9,5 тысяч евро, но деньги так и не были переведены на его счет – это подтвердил переводчик сборной России Максим Волков.

Глава оргкомитета Кристин Сэтерёй объяснила, что организаторы понесли большие финансовые потери из-за пандемии коронавируса: например, не продавались билеты на стадион, а затем отменили этап Кубка мира по биатлону.

«Сейчас мы должны найти план спасения. Так что лыжникам придется подождать, пока мы не возьмем все под контроль», – заявила она.

Большунов выиграл марафон в Холменколлене второй год подряд.

Александр стал первым в истории России победителем общего зачета Кубка мира.

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