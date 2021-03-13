Российский лыжник Александр Большунов выиграл 15-километровый масс-старт классикой в рамках финала Кубка мира, который проходит в Энгадине (Швейцария).
Вторым стал Йоханнес Клебо, третьим – Пол Голберг. 24-летний Большунов оторвался на последнем круге, и норвежцы не смогли за ним удержаться. Клебо проиграл 18,4 секунды, Голберг – 18,9. Следом финишировали швед Йенс Бурман и норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Седьмое место занял Артем Мальцев (+24,2 секунды отставания), десятку замкнул Алексей Червоткин (+40,9).
Engadin
Победный финиш Большунова – соперников не видно даже на горизонте
- Кубок мира-2020/21 завершится неделей раньше, так как от проведения этапов отказались сначала Китай, а затем Норвегия.
- 14 марта состоится 50-километровая гонка преследования свободным стилем – ее стартовый протокол формируется по итогам масс-старта.
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