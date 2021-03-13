Лыжи вернулись после огненного чемпионата мира – пелотон переехал из Оберстдорфа в швейцарский Энгадин, чтобы завершить сезон. Финал стартовал с 15-километрового масс-старта у мужчин, но заметного ремейка памятного марафона не получилось. К счастью или к сожалению? Наверное, все-таки к счастью, потому что очень хотелось посмотреть чистую борьбу, а не интриги и протесты.

За день до гонки FIS провела в режиме онлайн пресс-конференцию, и одним из ее участников стал лидер сборной России Александр Большунов. У него спросили о тактике на субботний масс-старт, и лыжник ответил: «Стратегия одна – не нарушать социальную дистанцию и держаться ото всех спортсменов как минимум в полутора метрах».

Александр Большунов в Энгадине Фото: Imago

Кубок мира. Финал Большунов скучал по Клебо, когда Норвегия пропускала гонки 6 ЧАСОВ НАЗАД

Актуально после марафона, где жесткая контактная борьба и сломанная палка помешали схлестнуться с Йоханнесом Клебо на финишной прямой. Большунов чисто исполнил свое намерение: на последнем круге невозмутимо вышел вперед, растолкался и укатил от соперников. Клебо пытался цепляться – но не получилось. Рельеф трассы в Энгадине хорошо подходит именно Александру: он изобилует спусками, что особенно любят габаритные спортсмены. Тем более когда у них идеально работают лыжи.

В итоге Большунов бросил норвежцам почти 20 секунд: Клебо выиграл спурт за третье место у Пола Голберга и уступил победителю 18,4 секунды. Очень жаль, что разобраться таким способом не получилось на том самом марафоне, но день на день не приходится: неделю назад были другая форма, другое состояние, другая погода и другая трасса.

Победный финиш Большунова – соперников не видно даже на горизонте

«Клебо и Норвегия получили урок от Большунова», – гласит заголовок на сайте NRK – норвежского вещателя лыж и других зимних видов.

«Нельзя не восхищаться таким лыжником, – говорит тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. – Для нас вдохновение – смотреть на него. А мы будем тренироваться и становиться лучше».

«Нет сомнений – это лучший дистанцонщик в мире, – заявил норвежский эксперт Тургейр Бьорн. – И это пугающе для Норвегии перед Олимпиадой, которая пройдет на высоте».

Кубок мира завершится в воскресенье очередной 50-километровой гонкой, и она пройдет в непривычном формате пасьюта. Протокол формируется по итогам масс-старта, где Большунов привез конкурентам почти 20 секунд, и поэтому это будет интересно вдвойне. Ну а после гонки Александру вручат его «БХГ» за победу в общем зачете – наконец-то он получит Кубок мира не по почте.

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