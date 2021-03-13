Российская лыжница Юлия Ступак выиграла 10-километровый масс-старт классикой в рамках финала Кубка мира, который проходит в швейцарском Энгадине.
Второй стала норвежка Хейди Венг, третьей – шведка Эбба Андерссон. Венг проиграла 7,1 секунд, Андерссон – 8,5.
Девятое место заняла Татьяна Сорина. Наталья Непряева стала 25-й, Христина Мацокина – 32-й, Вероника Степанова – 40-й, Мария Истомина – 52-й, Евгения Крупицкая – 54-й.
Engadin
«Клебо получил урок». Норвегия – о новой победе Большунова
- Кубок мира-2020/21 завершится неделей раньше, так как от проведения этапов отказались сначала Китай, а затем Норвегия.
- Александр Большунов выиграл 15-километровый масс-старт классикой среди мужчин.
Engadin
Победный финиш Большунова – соперников не видно даже на горизонте
Engadin
Большунов выиграл масс-старт в Энгадине, Клебо – 2-й