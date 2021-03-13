Опубликовано 13/03/2021 в 14:58 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 15:12 GMT

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла 10-километровый масс-старт классикой в рамках финала Кубка мира, который проходит в швейцарском Энгадине.

Второй стала норвежка Хейди Венг, третьей – шведка Эбба Андерссон. Венг проиграла 7,1 секунд, Андерссон – 8,5.

Девятое место заняла Татьяна Сорина. Наталья Непряева стала 25-й, Христина Мацокина – 32-й, Вероника Степанова – 40-й, Мария Истомина – 52-й, Евгения Крупицкая – 54-й.

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Кубок мира-2020/21 завершится неделей раньше, так как от проведения этапов отказались сначала Китай, а затем Норвегия.

Александр Большунов выиграл 15-километровый масс-старт классикой среди мужчин.

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