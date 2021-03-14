Опубликовано 14/03/2021 в 08:45 GMT | Обновлено 14/03/2021 в 08:51 GMT

Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла заключительную гонку сезона на финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария) – ей покорился коньковый пасьют на 30 километров.

Второй стала шведка Эбба Андерссон, третье место Юлия Ступак вырвала у американки Джессики Диггинс. Четверка лидеров прошла почти всю дистанцию бок о бок, но на последнем подъеме Венг предприняла ускорение. Андерссон попыталась ее догнать, но довольствовалась вторым местом, а Ступак опередила американскую соперницу в спурте.

Отставание Андерссон от Венг – 4,5 секунды, Ступак и Диггинс проиграли 33,7 и 37,3 секунды соответственно.

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Диггинс впервые в истории США стала победительницей общего зачета Кубка мира.

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