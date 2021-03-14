Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер завершил сезон-2020/21 победой, выиграв 50-километровый коньковый пасьют на этапе Кубка мира в Энгадине.
Вторым стал его соотечественник Ханс Кристер Холунн, третьим – швед Йенс Бурман. Четвертым заехал Йоханнес Клебо. Лидер сборной России Александр Большунов финишировал шестым с отставанием в 17,7 секунды. Только будущие призеры выдержали испытание последним подъемом и обеспечили отрыв.
Иван Якимушкин стал 13-м, а Алексей Червоткин доехал 19-м, хотя именно он долго сохранял интригу, работая в отрыве.
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- По итогам сезона Александр стал победителем общего и дистанционного зачетов Кубка мира. «БХГ» покорился ему второй раз подряд, «МХГ» – третий.
- На чемпионате мира Большунов выиграл золото в скиатлоне и еще три медали.
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