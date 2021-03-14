Александр Большунов не попал на подиум заключительной гонки сезона, став только шестым. Первое место досталось норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру, второе – Хансу Кристеру Холунну, третьим заехал швед Йенс Бурман: это его первый личный пьедестал в карьере. Йоханнес Клебо стал четвертым и опередил принципиального соперника из России.

Но даже Большунов после гонки не выглядел расстроенным. Он откатился на последнем подъеме, сперва все же подхватив рывок будущих призеров. Но понял, что не тянет, и пропустил вперед еще двоих – Клебо и Пола Голберга. Топ-3 не случилось, но зато гонка дала ответ на другой важный вопрос – о командной тактике в сборной России. Причем командной тактике не в пользу Большунова, а наоборот.

Примерно после тридцати километров Алексей Червоткин рванул в отрыв – прямо как в эстафете на чемпионате мира. Сначала GPS-навигатор (промежуточных отсечек почти не было, так как гонка проходила из точки в точку) показал 10,7 секунд преимущества, чуть позже – 20. Сразу стало интересно, как поведет себя Большунов, который ненавидит проигрывать, всегда настроен на победу и после неудачного опыта на ЧМ-2019 быстро закрывает мини-отрывы норвежцев.

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Ответ пришел сразу – камера выхватила Александра во главе группы преследования. Только он не догонял, а как мог усыплял темп подчеркнуто замедленными движениями. Как норвежцы в марафоне Зеефельда, как шведы в дуатлоне Ванкувера-2010. И отрыв сразу скакнул до 36 секунд. Но у Норвегии подобрался Харальд Эстберг Амундсен и принялся работать. Большунов устроился к нему на колесо и не высовывался, пока его товарища по тренировочной группе не догнали. А после гонки подтвердил это на словах.

«Когда Червоткин пошел в отрыв, я оттормаживал группу, потому что у меня намного хуже сегодня катили лыжи, чем у Лехи. Я ему дал шанс, чтобы он попытался заехать в троечку. Но у него не хватило сил. Немного лыжи не работали, на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать. Финишная часть идет под спуск, и когда я выкатывался, лыжи уже останавливались, и было бессмысленно бороться», – рассказал Александр в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов Фото: Imago

Сольная работа в отрыве выхолостила Червоткина: гонка из точки в точку – необычный и очень сложный формат, где нужно работать наперерез ветру и едущему впереди снегоходу с оператором. Снег из-под полозьев летит прямо в лицо – в женской гонке финка Криста Пармакоски даже накричала на непривычное препятствие. Алексей финишировал только 19-м, а между ним и Большуновым в негласном зачете расположился Иван Якимушкин – он 11-й.

Сезон закончен – после гонки Большунов получил «БХГ» и дистанционный Кубок мира. В его честь над стадионом включили гимн России и подняли триколор – на КМ национальная символика не запрещена.

Александр Большунов с «БХГ» Фото: Imago

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