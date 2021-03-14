Опубликовано 14/03/2021 в 13:35 GMT | Обновлено 14/03/2021 в 13:36 GMT

14 марта в Энгадине завершился сезон Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам.

По окончании марафона на 50 километров состоялась церемония награждения, на которой Александр Большунов наконец-то получил «Большой хрустальный глобус».

Лыжные гонки Большунов заявил, что Клебо не будет на его свадьбе 9 ЧАСОВ НАЗАД

Еще Александр получил «Малый хрусталь» за победу в зачете на дистанции.

Также на награждении прозвучал государственный гимн России.

Александр уже выигрывал Кубок мира в сезоне-2019/20, но остался без церемонии награждения из-за пандемии.

Ранее Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне.

В финальном марафоне сильнейшим был норвежец Крюгер.

Энгадин «Клебо получил урок». Норвегия – о новой победе Большунова ВЧЕРА В 13:02