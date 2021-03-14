14 марта в Энгадине завершился сезон Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам.
По окончании марафона на 50 километров состоялась церемония награждения, на которой Александр Большунов наконец-то получил «Большой хрустальный глобус».
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Еще Александр получил «Малый хрусталь» за победу в зачете на дистанции.
Также на награждении прозвучал государственный гимн России.
- Александр уже выигрывал Кубок мира в сезоне-2019/20, но остался без церемонии награждения из-за пандемии.
- Ранее Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне.
- В финальном марафоне сильнейшим был норвежец Крюгер.
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