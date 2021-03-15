Предолимпийский лыжный сезон-2020/21 – уже история: лыжи закончились на неделю раньше биатлона и горнолыжки, хотя тоже должны были радовать болельщиков до конца следующего уикенда. Спешно перенесенный в Энгадин и перекроенный финал Кубка мира оказался для России удачным: в первый день Юлия Ступак и Александр Большунов сделали золотой дубль, во второй Юля добавила третье место, а после гонок состоялись награждения по итогам сезона.

Большунов получил «Большой Хрустальный глобус» (второй раз подряд, но первый – на торжественной церемонии) и «Малый» за дистанционный зачет (третий раз подряд), вторым в Кубке мира стал Иван Якимушкин. В честь Александра даже включили гимн России и развернули триколор – это запрещено только на чемпионате мира и Олимпийских играх. Также Большунов замкнул топ-3 спринтерского зачета – вторым был Глеб Ретивых.

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У женщин Ступак оказалась второй в общем зачете и третьей на дистанции – это ее лучший результат в карьере. Кроме того, Россия завоевала два Кубка наций: мужской и по сумме. Женщины остались на втором месте, уступив шведкам. Что касается чемпионата мира, то сборная выполнила медальный план почти ювелирно. «Одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые», – озвучила Елена Вяльбе перед стартом турнира. Получилось 1-3-1, причем на ленточке – вторая бронза перетекла в третье серебро из-за дисквалификации Йоханнеса Клебо в марафоне.

В целом сезон был запоминающимся для России: Большунов выносил и деклассировал, на «Тур де Ски» наблюдались серии русских подиумов, у женщин побеждали Ступак и Наталья Непряева, невероятный прорыв удался Татьяне Сориной, отлично показала себя Яна Крипиченко. Были и минусы – травмы Сергея Устюгова и Дениса Спицова, неспортивные скандалы с Клебо и Йони Мяки. Ну и главное: норвежцы пропустили большую часть сезона из-за боязни коронавируса, а потом приехали на чемпионат мира и забрали девять золотых медалей из 12. Одна ушла Большунову, две – шведским спринтершам.

Норвежцы и коронавирус стали главной головной болью FIS этой зимой, и Международная федерация откровенно не справилась. Именно лыжегоночный сегмент – например, у горнолыжников все в порядке, у биатлонистов под эгидой IBU не вылетело ни одной гонки и ни одного скандинава. А у лыжников отменились 18 из 70 кубковых стартов, в целом – три полноценных этапа, два из которых – расширенные. Сначала Норвегия отказалась от проведения мини-тура в Лиллехаммере на старте сезона – мол, слишком напряженная ситуация с коронавирусом. Не пустив иностранцев, норвежцы провели внутренние соревнования, и вся логика с опасениями заболеть покатилась под откос: в отличие от Кубка мира, оргкомитет не проводил регулярных тестов на COVID-19 в принципе, а спортсмены выходили на пьедестал без масок, тогда как на международных стартах это было обязательным условием. Так где же заразиться легче?

Следующим не состоялся чешский Нове-Место перед чемпионатом мира – из-за карантинных правил, которые не позволили бы делегациям въехать в Германию на чемпионат мира без прохождения обязательной самоизоляции. Наконец, получилась чехарда с финалом: его предсказуемо забрали у Китая еще в декабре и отдали норвежцам, но те снова отказались практически в последний момент – и от финала, и от традиционных марафонов в Холменколлене, которые как раз должны были пройти 13-14 марта. FIS спешно придумала вариант с Энгадином: неплохой (пасьют-марафон из точки в точку – классное решение), но все же странный.

Финал проводился в формате мини-тура связкой масс-старт плюс пасьют, но очки назначались полноценно, а не половинчато. Спринтов в программе не оказалось – значит, со спринтерскими Кубками мира все оказалось ясно еще 7 февраля в Ульрисехамне: в лыжах гонки чемпионата мира не идут в зачет. Спринтеры все равно приехали в Швейцарию и пробежали непрофильные 40 и 65 километров, чтобы постоять на итоговом пьедестале. Если бы в пятницу нашлась возможность для проведения коротких гонок, сезон бы закольцевался гораздо логичнее.

На финальные разборки норвежцы, к счастью, подъехали, но их не было в Давосе, Дрездене и на «Тур де Ски», а в Ульрисехамне соревновался второй состав. Демарш лидеров – большой урон для FIS, которая выпустила управление из рук и практически позволила Норвегии диктовать условия. По оценкам экспертов в начале сезона, норвежцы лоббировали полную отмену Кубка мира, но хотя бы этого не произошло – лыжные боссы опомнились. И руководству очень повезло, что у России был Большунов, который фактически стал героем сезона и перетянул на себя внимание журналистов и болельщиков со всего мира. Наблюдать за ним было интересно: за мощью и уверенностью, которые он излучал на «Тур де Ски», за эстафетной стычкой в Лахти, за реваншем и двумя победами в Фалуне, за трудностями на чемпионате мира. Александру стали сопереживать, увидев в нем противоречивую личность, а не робота, и он заслуженно стал главным героем зимы. В других видах такой монолитной фигуры попросту нет.

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