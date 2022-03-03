Российская команда по смазочным материалам сообщила в норвежскую полицию о вандализме – вакс-грузовик разрисовали украинскими лозунгами и флагами. Урмас Вяльбе, работающий с лыжным инвентарем сборной, не скрывает, что события в Холменколлене его задели. Утро было потрачено на то, чтобы отмыть машину.

«Нам всем очень грустно, – прокомментировал эстонский сервисмен, выразив отношение к произошедшему: – Люди могут делать все, что им заблагорассудится. Везде разные люди, так что все в порядке».

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Урмас также расстроен тем, что сборную сначала отстранили от соревнований в Норвегии, а потом FIS отказала российским лыжникам в участии в международных соревнованиях в будущем: «Мы знали, что это может случиться. Я старый человек, я могу уехать. Но то, что молодые спортсмены едут домой, потому что их их не допускают к соревнованиям, а может быть не допустят и в следующем году, это безумие. Это очень плохая ситуация».

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