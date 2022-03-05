Российская лыжница Наталья Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и выиграла «Большой хрустальный глобус».

Конкурентки Непряевой, шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу после марафона классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира в Осло.

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Стоит отметить, что на данный момент FIS пока не объявила, как будут считаться очки за этап КМ в Фалуне. Если ничего не изменится, Непряева точно стала обладателем «БХГ».

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