На этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене завершился предпоследний этап Кубка мира среди женщин – лыжницы пробежали 30-километровый марафон с масс-старта классическим стилем, что стало бенефисом завершающей карьеру Терезы Йохауг. Но российских болельщиков больше прочего волновал вопрос, решится ли по итогам гонки судьба «Большого Хрустального глобуса».

После того, как FIS отменила Финал Кубка мира в Тюмени, не найдя замену, перед масс-стартом математические шансы достать лидирующую в общем зачете Кубка мира олимпийскую чемпионку Наталью Непряеву имели американка Джессика Диггинс и шведка Эбба Андерссон. Первая не стала заявляться на гонку, а вторая финишировала девятой, не сумев отыграть значительного количества баллов в общем зачете.

Ad

Осло Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира и «БХГ» 5 ЧАСОВ НАЗАД

В итоге, перед заключительным этапом в шведском Фалуне Непряева набрала 973 очка, что на 241 балл больше, чем у Эббы, и на 252 – чем у Джессики. В Швеции осталось разыграть 215 очков (15 – за спринт-квалификацию, 100 – за спринт и 100 – за дистанционную гонку), и отрыв неотыгрываем.

«Это для нас очень радостное событие, поскольку наши девушки 21 год не побеждали в общем зачете Кубка мира. Сезон для Наташи вышел очень продуктивным – и победа в «Тур де Ски», и сразу три медали на Олимпиаде в Пекине. А завоевание «Хрустального глобуса» стало ее короной. Очень достойный и значимый для всего российского спорта результат», – прокомментировал тренер Непряевой Юрий Бородавко.

Наталья Непряева Фото: Getty Images

Тем не менее, по новостным порталам проходит оговорка: при условии, что формат оставшихся гонок не будет изменен. А к этому есть предпосылки? Утверждена ли программа этапа в Фалуне или, к примеру, может состояться мини-тур, финиш на первом месте которого даст дополнительные 200 очков в зачет?

На сайте Международной лыжной федерации 4 марта размещена информация: «Запланированный этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) с 11 по 13 марта 2022 года станет заключительным этапом сезона FIS по лыжным гонкам 2021/22. Расписание не будет корректироваться и будет соответствовать изначально запланированным форматам соревнований».

Возможно, любителей лыж смущает в расписании Фалуна какая-то гонка на 30 км? Но, судя по приписке «Women Overall standing», это заготовка под публикацию окончательных итогов сезона. Так что видимых причин для беспокойства нет, если не ждать сюрпризов от FIS, которая в последний момент способна что-то переиграть для большей зрелищности, все-таки Финал. В любом случае, ждать осталось недолго – 13 марта будут подведены окончательные итоги.

Лыжные гонки Канадский лыжник: «Непряева заслужила выиграть общий зачет КМ» 6 ЧАСОВ НАЗАД