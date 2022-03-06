Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет выиграл 50-километровый марафон классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

Второе и третье места также достались представителям Норвегии: вторым стал Сьюр Рёте (+0,6 секунды), третьим – Дидрик Тёнсет (+3,5 секунды). Главный фаворит, финн Ийво Нисканен, финишировал четвертым с отставанием в 11,1 секунды. На финише он опередил шведа Вильяма Поромяа. Также в топ-10 попали Эндрю Масгрейв (Великобритания), Ханс Кристер Холунн (Норвегия), Ховард Мосебю (Норвегия), Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) и Дарио Колонья (Швейцария).

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