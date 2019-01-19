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Наталья Непряева стала второй в спринте на этапе КМ в Эстонии
Очередная медаль российских лыжниц.
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
В субботнем финале Непряева финишировала с результатом 3 минуты 6,56 секунды, уступив 1,40 секунды норвежке Майкен Касперсен Фалле. Замкнула тройку шведка Майя Дальквист (+5,78).
Россиянки Елена Соболева, Татьяна Алешина и Наталья Матвеева не пробились в полуфинал.
- 20 января в Отепя состоятся две классические гонки: на 15 км у мужчин и на 10 – у женщин.
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