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Наталья Непряева стала второй в спринте на этапе КМ в Эстонии

Непряева завоевала серебро в спринте
Р-Спорт

19/01/2019 в 16:45Обновлено 19/01/2019 в 17:15

Очередная медаль российских лыжниц.

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

В субботнем финале Непряева финишировала с результатом 3 минуты 6,56 секунды, уступив 1,40 секунды норвежке Майкен Касперсен Фалле. Замкнула тройку шведка Майя Дальквист (+5,78).

Россиянки Елена Соболева, Татьяна Алешина и Наталья Матвеева не пробились в полуфинал.

  • 20 января в Отепя состоятся две классические гонки: на 15 км у мужчин и на 10 – у женщин.
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