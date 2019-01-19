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Александр Большунов вслед за Натальей Непряевой взял серебро в спринте на этапе КМ в Отепя

Большунов вслед за Непряевой взял серебро в спринте
ТАСС

19/01/2019 в 16:50Обновлено 19/01/2019 в 17:16

Двойная радость для любителей лыж из России.

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира эстонском Отепя.

Спортсмен показал результат 3 минуты и 21,6 секунды, отставание от победителя составило 1,51 секунды. Выиграл норвежец Йоханнес Клебо (3.20,05), третье место занял его соотечественник Пол Голберг (+2,53).

  • 20 января в Отепя состоятся две классические гонки: на 15 км у мужчин и на 10 – у женщин.
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