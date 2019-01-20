Getty Images
Непряева стала третьей в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Отепя
Первая – Йохауг, вторая – Андерссон.
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
Непряева пробежала воскресную гонку за 30 минут 50,4 секунды. Первой стала норвежка Тереза Йохауг (29.53,7), второе место у шведки Эббы Андерссон (30.42,1).
- Еще одна представительница России Анастасия Седова (+1 минута 41,6 секунды) стала восьмой, Анна Жеребятьева (+2.07,0) – 10-й, Алиса Жамбалова (+2.54,3) – 20-й, Лидия Дуркина (+2.55,7) – 21-й, Елена Соболева (+3.21,4) – 32-й, Ольга Царева (+3.43,0) – 38-й.
- Следующий этап Кубка мира пройдет 26 января в шведском Ульрисехамне.
Ретивых принес России очередные медали в лыжах. Почему это важно и зачем нужен спринт
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте