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Непряева стала третьей в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Отепя

Непряева стала третьей в индивидуальной гонке
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 12 ч. назад

Первая – Йохауг, вторая – Андерссон.

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

Непряева пробежала воскресную гонку за 30 минут 50,4 секунды. Первой стала норвежка Тереза Йохауг (29.53,7), второе место у шведки Эббы Андерссон (30.42,1).

  • Еще одна представительница России Анастасия Седова (+1 минута 41,6 секунды) стала восьмой, Анна Жеребятьева (+2.07,0) – 10-й, Алиса Жамбалова (+2.54,3) – 20-й, Лидия Дуркина (+2.55,7) – 21-й, Елена Соболева (+3.21,4) – 32-й, Ольга Царева (+3.43,0) – 38-й.
  • Следующий этап Кубка мира пройдет 26 января в шведском Ульрисехамне.

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