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Александр Большунов выиграл серебро в классике на 15 км на этапе Кубка мира в Отепя
Этого парня могут остановить только везунчики.
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).
Победителем стал финн Ийво Нисканен – 40 минут 07,1 секунды. Большунов проиграл ему 15,9 секунды. Третье место занял норвежец Дидрик Тёнсет (+46,4 секунды).
- В общем зачете Большунов удерживает третью позицию.
- Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Ульрисехамне с 26 по 27 января.
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