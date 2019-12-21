Eurosport

Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде

Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде
Eurosport

16 мин. назад

Добрая скандинавская традиция.

Юнна Сундлинг показала лучшее время в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Планице. Второй пришла другая шведская лыжница Стина Нильссон с отставанием в 0,22 секунды.

Возможно, Нильссон пришла бы первой, если бы не споткнулась о партнершу по сборной – в одном из эпизодов она зацепила другую шведскую лыжницу, та потеряла равновесие и упала на бок.

Видео - Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде

00:13

Для женской команды Швеции подобное становится традицией: во время предсезонного турнира в Елливаре они организовали массовый завал.

  • Российские лыжницы Христина Мацокина, Наталья Непряева и Нина Дуботолкина выбыли в четвертьфинале.
  • Этап КМ в Планице завершится завтра, 22 декабря.

«Лыжам не повезло, потому что Путин занимался дзюдо». Вяльбе – о спонсорах, СССР и сборной

Eurosport в ОК

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте