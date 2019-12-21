Eurosport
Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде
Добрая скандинавская традиция.
Юнна Сундлинг показала лучшее время в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Планице. Второй пришла другая шведская лыжница Стина Нильссон с отставанием в 0,22 секунды.
Возможно, Нильссон пришла бы первой, если бы не споткнулась о партнершу по сборной – в одном из эпизодов она зацепила другую шведскую лыжницу, та потеряла равновесие и упала на бок.
Для женской команды Швеции подобное становится традицией: во время предсезонного турнира в Елливаре они организовали массовый завал.
- Российские лыжницы Христина Мацокина, Наталья Непряева и Нина Дуботолкина выбыли в четвертьфинале.
- Этап КМ в Планице завершится завтра, 22 декабря.
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