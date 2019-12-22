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Русские лыжники не вышли в финал командного спринта на этапе в Планице
Удручающий результат за неделю до «Тур де Ски».
Российские лыжницы и лыжники остались за бортом финала командного спринта на этапе Кубка мира в Планице.
В первом полуфинале Анна Грухвина и Екатерина Смирнова финшировали седьмыми, а напрямую отобрались команды Швейцарии и США. Во втором Христина Мацокина и Нина Дуботолкина стали шестыми – этого также не хватило для выхода в финал по времени, а с двух первых мест прошли два шведских дуэта.
Мужчины также не справились с задачей. Андрей Собакарев и Александр Терентьев стали девятыми в первом полуфинале, Андрей Краснов и Глеб Ретивых стали третьими во втором, но их забег был настолько медленным, что даже третий результат не позволил попасть в финал. Напрямую прошли обе норвежские команды, итальянцы и французы.
- В субботу на словенском этапе прошли личные спринты, Россия осталась без призовых мест.
- 28 декабря стартует многодневка «Тур де Ски».
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