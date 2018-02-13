13.02.18 - 14:00
Пхёнчхан-2018
Лыжный центр «Альпензия» • 1/4 финала
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Спринт (классический стиль) - Женщины - 1/4 финала
Пхёнчхан-2018 - 13 февраля 2018

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