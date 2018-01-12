Церемония открытия Олимпийских игр – грандиозное событие, которое собирает у экранов миллионы людей. В 2016-м внимание зрителей оккупировал атлет с почти никому неизвестным флагом. Мужчина с обнаженным торсом (мускулы блестели от масла) пронес знамя тихоокеанского государства Тонга и проснулся знаменитым: инстаграм ломился от новых подписчиков, а личку заваливали журналисты с просьбами об интервью.

«Всем кажется, что моя история началась с той знаменитой церемонии, но мне потребовалось 20 лет, чтобы до нее добраться», – Пита Тауфатофуа долго шел к мечте. Тхэквондист попал на Олимпиаду только с третьего раза и вытерпел все трудности: шесть сломанных костей, три порванные связки, три месяца в инвалидной коляске и полтора года на костылях.

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Пита проиграл в первом же олимпийском поединке, но не стал загоняться. В конце 2016-го Тауфатофуа заявил о новых целях: «Я понял, что могу мотивировать людей, поэтому хочу попасть на еще одну Олимпиаду и соревноваться в виде спорта, которым никогда раньше не занимался – в лыжных гонках. Если у меня получится, то и любой другой человек сможет сделать это».

Первый опыт 34-летнего авантюриста на снегу показал олимпийский канал на YouTube. Пита смешно падал, неуклюже перебирал ногами, но улыбался: прогресс пошел. После месяца тренировок в Германии Пита заявился на чемпионат мира в Финляндии и окончательно убедился, что нет ничего невозможного. Тауфатофуа пробежал 1600 метров спринта 153-м (всего участвовали 156 спортсменов), уступил победителю Сергею Устюгову больше двух с половиной минут, но все равно был счастлив.

«Я пришел не последним! И мне не хватило меньше секунды до лыжника из Индии – страны, в которой живет больше миллиарда человек», – четвертое место с конца Пита воспринял как маленькую победу. Заскучав по солнцу, Тауфатофуа вернулся в Австралию (там родилась его мать) и продолжил тренировки в более привычных климатических условиях: врезался в деревья на лыжероллерах и бомбил воркауты прямо на побережье.

Еще пару лет назад Пита мог бы и не мечтать о зимней Олимпиаде, но международная Федерация лыжного спорта делает все возможное, чтобы увеличить популярность лыжных гонок в мире. Спортсменам из стран, где от зимы только одно название, стали засчитывать очки в гонках на лыжероллерах. «Мне нужно набирать меньше 300 очков в забеге. Чем дальше я от победителя, тем больше у меня очков. Поэтому моя цель – набрать как можно меньше баллов», – объясняет Тауфатофуа.

Для поездки в Пхёнчхан Пита должен закончить как минимум пять гонок в пределах требуемой нормы. Четыре раза уже получилось: в начале декабря экс-тхэквондист воспользовался лыжероллерным этапом в Колумбии, где бежали всего семь атлетов. Челлендж только на первый взгляд кажется легким. Спортсмены гонялись в Боготе – 2640 метров над уровнем моря. У неподготовленного человека на такой высоте появляются симптомы горной болезни. Тонганцу же предстояло впервые бежать длинную дистанцию 10 километров.

Тауфатофуа справился, но впереди самое сложное. До 21 января нужно хотя бы в одной гонке набрать меньше 300 очков. Проблема в том, что лыжероллерные этапы закончились – оставшиеся забеги только на снегу. Пока лучший результат в зимних условиях – 449 баллов. Но шансы еще есть: до 21 числа пройдет немало гонок. «Не страшно, если не получится. Главное, что я пытаюсь», – Пита во всем ищет плюсы.

Во время последней гонки в Польше он неудачно упал и сломал крепление. Лыжа улетела с холма в деревья – спортсмен вместе с организаторами 15 минут искали потеряшку. Пита понимал, что не покажет нужного времени, но не снялся с гонки. Из-за ограниченных финансов тонганец использует каждую возможность по максимуму: тренировки и поездки на соревнования возможны только благодаря неравнодушным интернет-юзерам, которые помогают Тауфатофуа на краудфиндинговых платформах.

«Эта история безумна даже для меня. Иногда я думаю: «Какого черта я здесь делаю? Я же отморожу себе задницу!» – сумасшедший тип в хорошем смысле слова. Вне зависимости от того, попадет Пита в Пхёнчхан или нет, он о себе еще напомнит: весной Тауфатофуа возобновит тренировки по тхэквандо, чтобы вынести родной флаг на ОИ-2020 в Токио.

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