Eurosport
Шарлотте Калла взяла первое золото Игр, Наталья Непряева – восьмая
Олимпиада началась!
В женском скиатлоне шведская лыжница Шарлотте Калла заняла первое место.
Она прошла дистанцию на 7,5 км классикой и 7,5 км коньком за 40:44,9 минуты. Калла на 7,8 секунды обошла норвежку Марит Бьорген и на 10,1 секунды финку Кристи Ляхтеенмяки.
Представительница Олимпийских атлетов из России Наталья Непряева заняла восьмое место с отставанием в 33 секунды. Анастасия Седова – 12-я, Юлия Белорукова – 18-я, Алиса Жамбалова – 21-я.
- Калла выиграла первую золотую медаль Олимпиады в Пхёнчхане.
- Марит Бьорген взяла 11-ю медаль. Теперь у нее 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая награды.
- Норвежка стала единоличным лидером по медалям за всю историю зимних Игр среди лыжниц.
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