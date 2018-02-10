Шарлотте Калла взяла первое золото Игр, Наталья Непряева – восьмая

В женском скиатлоне шведская лыжница Шарлотте Калла заняла первое место.

Она прошла дистанцию на 7,5 км классикой и 7,5 км коньком за 40:44,9 минуты. Калла на 7,8 секунды обошла норвежку Марит Бьорген и на 10,1 секунды финку Кристи Ляхтеенмяки.

Представительница Олимпийских атлетов из России Наталья Непряева заняла восьмое место с отставанием в 33 секунды. Анастасия Седова – 12-я, Юлия Белорукова – 18-я, Алиса Жамбалова – 21-я.

Калла выиграла первую золотую медаль Олимпиады в Пхёнчхане.

Марит Бьорген взяла 11-ю медаль. Теперь у нее 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая награды.

Норвежка стала единоличным лидером по медалям за всю историю зимних Игр среди лыжниц.

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