Марит Бьорген побила рекорд по медалям на Играх

Норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории Олимпийских игр.

37-летняя спортсменка выиграла серебро в скиатлоне на 15 км в Пхёнчхане и завоевала 11-ю медаль на Олимпиадах. Всего у Бьорген 6 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая награды.

Норвежка обошла по этому показателю лыжниц Раису Сметанину, представлявшую СССР и СНГ, а также итальянку Стефанию Бельмондо. Марит на одну медаль отстает от Бьорна Дели, взявшего 12 олимпийских наград, и на две от биатлониста Уле-Айнара Бьорнадалена.

Чемпионкой в скиатлоне стала шведка Шарлотте Калла. Она обошла Бьорген на 7,8 секунды.

Наталья Непряева из сборной России осталась восьмой.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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