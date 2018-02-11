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Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне, Денис Спицов – четвертый

Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне, Спицов – четвертый
Eurosport

4 ч. назад

Спортсмен из России отстал на жалкие 3 секунды.

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем Олимпийских игр-2018 в скиатлоне 15+15 кмс результатом 1:16,20.0. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю (+8,0), тройку замкнул еще один норвежец Ханс Кристер Холунд (+9,9).

Российский лыжник Денис Спицов финишировал четвертым, уступив Холунду 2,8 секунды. Алексей Виценко стал 23-м, Андрей Мельниченко – 29-м, Андрей Ларков – 30-м.

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