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Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне, Денис Спицов – четвертый
Спортсмен из России отстал на жалкие 3 секунды.
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем Олимпийских игр-2018 в скиатлоне 15+15 кмс результатом 1:16,20.0. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю (+8,0), тройку замкнул еще один норвежец Ханс Кристер Холунд (+9,9).
Российский лыжник Денис Спицов финишировал четвертым, уступив Холунду 2,8 секунды. Алексей Виценко стал 23-м, Андрей Мельниченко – 29-м, Андрей Ларков – 30-м.
- Ранее в женском скиатлоне олимпийской чемпионкой стала Шарлотте Калла из Швеции.
- 13 февраля будут разыграны медали в женском и мужском спринтах.
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