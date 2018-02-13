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Юлия Белорукова выиграла бронзу в спринте, Наталья Непряева – 4-я
Шведская лыжница Стина Нильссон стала олимпийской чемпионкой в женском спринте классикой.
Шведка первой пришла к финишу с результатом 3.03,84 минуты.
Она на 3,03 секунды опередила норвежку Майкен Касперсен Фаллу.
Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль с отставанием от лидера в 3,37 секунды. Наталья Непряева финишировала на четвертом месте +9,14 секунды.
23-летняя лыжница принесла первую награду в лыжном спорте для сборной России. В скиатлоне на 15 км Белорукова заняла 18-е место.
- Всего у команды ОАР четыре медали.
- Бронзовые награды принесли шорт-трекист Семен Елистратов и керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Серебро взяли фигуристы в командном первенстве.
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