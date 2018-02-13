Юлия Белорукова выиграла бронзу в спринте, Наталья Непряева – 4-я

Шведка первой пришла к финишу с результатом 3.03,84 минуты.

Она на 3,03 секунды опередила норвежку Майкен Касперсен Фаллу.

Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль с отставанием от лидера в 3,37 секунды. Наталья Непряева финишировала на четвертом месте +9,14 секунды.

23-летняя лыжница принесла первую награду в лыжном спорте для сборной России. В скиатлоне на 15 км Белорукова заняла 18-е место.

Всего у команды ОАР четыре медали.

Бронзовые награды принесли шорт-трекист Семен Елистратов и керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Серебро взяли фигуристы в командном первенстве.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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